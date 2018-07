Furacão Humberto mata um no Texas e afeta refinarias O furacão Humberto poupou a cidade de Houston, mas atingiu a fronteira dos Estados do Texas e da Louisiana nesta quinta-feira, resultando em uma morte, no fechamento de três refinarias e na interrupção do fornecimento de energia elétrica para 100 mil pessoas. "Se Houston recebeu um passe redondo, nós recebemos um chute na cara", afirmou Greg Fountain, coordenador dos serviços de emergência do condado de Jefferson, que atende à área de Beaumont-Port Arthur, no sudeste do Texas. O Humberto transformou-se em um furacão mais rapidamente do que os meteorologistas previam, mas perdeu força após ficar algumas horas sobre terra firme, voltando a ser classificado como uma tempestade tropical. O furacão teria provocado a morte de um homem de 80 anos de idade em Bridge City, entre Beaumont e Port Arthur. O homem morreu quando a cobertura do pátio da casa dele despencou, no auge da tempestade, atingindo-o, afirmou um porta-voz da polícia de Bridge City. Por volta do meio-dia (horário de Brasília), o Humberto estava 120 quilômetros a oeste-noroeste de Lafayette (Louisiana), com ventos sustentáveis de 100 quilômetros por hora. A previsão é de chuva entre 10 e 20 centímetros em grande parte da Louisiana, do Mississippi e em partes do Arkansas. Em alguns locais, o volume de precipitação pode chegar a 30 centímetros. Parte da área que pode ser atingida pelo Humberto ainda se recupera dos danos deixados pelo furacão Rita, que chegou à fronteira da Louisiana com o Texas em 2005, três semanas depois de o furacão Katrina ter destruído Nova Orleans. Cerca de 100 mil lares e empresas deixaram de receber energia elétrica devido ao Humberto, e houve relatos sobre árvores e casas danificadas em uma grande área que se estende do oeste de Beaumont ao oeste do lago Charles (Louisiana), afirmaram autoridades. Em Orange (Texas), a operadora de rádio da polícia Tina Crowning disse que quase toda a cidade estava sem energia elétrica e que o volume de água acumulado em alguns pontos chegava à altura do joelho das pessoas. As refinarias Total Petrochemicals USA, Valero Energy Corp. e Motiva Enterprises LLC, em Port Arthur, deixaram de operar devido à falta de luz. Na manhã desta quinta-feira, as embarcações continuavam proibidas de navegar pelos canais de Beaumont-Port Arthur e da região do lago Charles. O importante canal de Houston, que sai do golfo do México, foi reaberto depois de o Humberto não mais ameaçar a região. A cidade de Houston e o lago Charles, importantes centros de refino de petróleo como Beaumont-Port Arthur, parecem ter conseguido escapar quase intactos do furacão. "Desta vez, tivemos sorte," afirmou Dinah Massie Martinez, porta-voz da Houston Transtar, um órgão de emergência que reúne várias agências do governo. Na área que fica entre Houston e o lago Charles, em cidades como Bridge City (Texas) e Vinton (Louisiana), a história era outra. Ali, postos de luz haviam caído e estradas estavam fechadas devido ao acúmulo de água. Mas a principal via de tráfego da região, a Interstate 10, continuava aberta, disseram autoridades. A tempestade chegou à terra firme no começo da quinta-feira, com ventos de 137 quilômetros por hora, e continuava forte enquanto se deslocava para o sudoeste da Louisiana. O Humberto foi o terceiro furacão da temporada de furacões do Atlântico em 2007 e não atingiu as proporções de seus antecessores, o Dean e o Felix, que chegaram à Categoria 5, a mais alta de todas.