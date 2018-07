Furacão Ike avança pelo Caribe e traz destruição

Centenas de milhares de pessoas foram retiradas de áreas mais próximas ao nível do mar no nordeste de Cuba num momento em que o país se prepara para a passagem do furacão Ike. Há cerca de uma semana, os cubanos tiveram que enfrentar um outro furacão, Gustav, que trouxe muitos danos à porção oeste da ilha. Entre as pessoas a buscarem segurança estão cerca de 15 mil turistas. Ike, classificado como um furacão de categoria quatro, com ventos de até 200 quilômetros por hora, causou muitos danos nas ilhas Turks e Caicos, Bahamas e Haiti, em seu caminho pelo Caribe. As autoridades em Turks e Caicos estimam que 80% dos prédios foram danificados. Haiti Segundo o órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) para a infância, o Unicef, 650 mil haitianos foram afetados pela enchente causada pela passagem do furacão Hanna, na semana passada. O mau tempo deverá atrapalhar os esforços de ajuda no país, onde a destruição foi descrita como catastrófica após a passagem das tempestades Hanna e Gustav, na última semana e Fay, há duas semanas. O Haiti deverá demorar para se recuperar após a temporada de furacões deste ano, segundo um representante da ONU (Organização das Nações Unidas). "Os estragos são muito grandes e é o efeito cumulativo de três tempestades atingindo quase o mesmo lugar que faz com que (a situação) seja tão ruim", disse à BBC John Holmes, sub-secretário geral da ONU para Questões Humanitárias e Emergência. Hanna trouxe pesadas chuvas no país durante quatro dias, causando inundações e deslizamentos de terra. Nesta sexta-feira, a polícia haitiana encontrou 495 corpos em Gonaives, no noroeste do país, depois que as águas lamacentas da enchente provocada por Hanna começaram a baixar. Ajuda Segundo o coordenador de Ajuda Humanitária da ONU no Haiti, Joel Boutroue, a verdadeira escala da tragédia está sendo revelada gradualmente e é difícil levar ajuda a parte da população já que estradas ainda estão inundadas. "Há uma área, e não é apenas a cidade de Gonaives em si, mas a região inteira, que foi coberta, inundada, e agora a água está gradualmente recuando e há lama e ainda há áreas inundadas", disse à BBC. Um navio com 33 toneladas de suprimentos das Nações Unidas (ONU) chegou ao país nesta sexta-feira, para ajudar cerca de 600 mil pessoas que enfrentam dificuldades com os estragos causados por Hanna. Segundo John Holmes, da ONU, o momento da tragédia não poderia ser pior, já que o Haiti foi seriamente afetado pela crise de alimentos. "É particularmente doloroso que um grande esforço estava sendo feito para tentar combater a crise de alimentos, por exemplo, tentando reconstruir o setor agrícola do Haiti e reconstruir as estruturas tradicionais de irrigação e assim por diante. Está claro que um dos efeitos da sucessão de tempestades foi levar muito disso embora", disse Holmes, da ONU. A Cruz Vermelha Internacional e a Crescente Vermelha lançaram um apelo por US$ 3,4 milhões para ajudar as vítimas haitianas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.