Furacão Irene adia eventos esportivos do fim de semana nos EUA

MIAMI - Preocupações de segurança com os possíveis impactos causados pelo furacão Irene levaram a liga de futebol americano dos Estados Unidos (NFL) e outras entidades esportivas norte-americanas a remarcar ou cancelar eventos marcados para o fim de semana.

A NFL, as ligas de beisebol e futebol, e torneios de golfe e tênis tiveram eventos remarcados diante da aproximação do furacão Irene da Costa Leste dos EUA.

Meteorologistas preveem que o furacão passará pelo densamente povoado litoral leste norte-americano a partir de sábado, atingindo no domingo a cidade mais populosa do país, Nova York, com mais de 8 milhões de moradores.

O PGA Tour informou nesta sexta-feira que o torneio de golfe The Barclays, em Nova Jersey, não será realizado no domingo e que o FedExCup será concluído no sábado, após 54 buracos.

"Nós avaliamos todas as opções e, sob circunstâncias normais, nós obviamente preferíamos completar 72 buracos", disse o comissário do PGA Tour, Tim Finchem, em comunicado.

"Mas essas são circunstâncias anormais. A segurança da comunidade, nossos fãs, jogadores, convidados, parceiros da televisão e funcionários, é de suma importância."

Os times de beisebol Boston Red Sox e Philadelphia Phillies terão que jogar duas vezes no sábado para compensar partidas que originalmente estavam marcadas para o domingo. O Red Rox enfrentará o Oakland Athletics duas vezes, enquanto o Phillies terá dois encontros com o Florida Marlins.

O jogo de pré-temporada da NFL entre New York Giants e New York Jets em Nova Jersey foi adiantado de sábado à noite para às 14h (horário local), dando aos torcedores mais tempo para voltar para casa antes da esperada chegada da tempestade no domingo.

O maior impacto no fim de semana foi no campeonato de futebol, que remarcou três partidas.

A final do torneio feminino de tênis de New Haven foi antecipada quatro horas, no sábado, para evitar coincidir com a passagem do furacão.