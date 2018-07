Furacão Irene deixa milhões sem energia nos EUA

Os estados da costa do Atlântico registraram mais blecautes enquanto o furacão se dirigia para o norte, com um aumento das interrupções de fornecimento de energia em Delaware, Nova Jersey e Nova York.

O ciclone de categoria 1 chegou a Nova Jersey antes do amanhecer de domingo com ventos de 120 quilômetros por hora, causando intensas chuvas e ondas.

Em Nova York, cerca de 80.000 consumidores estavam sem energia elétrica, segundo a empresa Consolidated Edison. A empresa abastece a 3 milhões de clientes na cidade, e alertou que as indundações poderiam provocar mais apagões no centro de Manhattan.

Duas plantas nucleares da Costa Leste fecharam como medida de segurança. Um revetimento de alumínio que se descolou de um edifício em Maryland e se chocou com o transformador do reator Calvert Cliff da Ceng nas primeiras horas do dia forçou a suspenção dos trabalhos na planta.

A planta nuclear Exelon em Nova Jersey também fechou as portas no sábado. O complexo abastece 600.000 residências com energia elétrica.

Com ventos de furacão e mar turbulento, a zona portuária de Nova York e da Filadélfia declarou nível de alerta "Zulu, designação de emergência que restringe fortemente o tráfico de embarcações, disse a Guarda Costeira.

Mais cedo, o Irene gerou blecautes em partes da Virgínia e Carolina do Norte, enquanto avançava pelo território.