Furacão Matthew deixa 43 mortos nos EUA

Raleigh, Carolina do Norte

Equipes de busca e resgate encontraram mais dois corpos dentro de veículos submersos por inundações devido ao furacão Matthew no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, aumentando o número de fatalidades na região para 26, informou o governador Pat McCrory neste sábado.

As inundações causadas pelo furacão mataram pelo menos 43 pessoas nos EUA e mais de 500 no Haiti.

Muitas áreas continuam embaixo da água, uma semana após o furacão ter passado pelo estado. Cidades como Princeville, Lumberton e Fair Bluff permanecem inundadas.

No começo da próxima semana o governador planeja divulgar um plano detalhada de como a Carolina do Norte será reconstruída, incluindo os custos.

As últimas vítimas foram encontradas em Cumberland County e Wayne County. Quase todas as mortes no estado foram de pessoas que estavam dirigindo ou passando pela rua e foram levadas pela água. Dow Jones Newswires.