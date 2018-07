Furacão Mo''Nique dá ''conselho'' às atrizes

O furacão Mo"Nique não deixou ninguém impassível durante sua passagem pela sala de imprensa internacional. Com uma voz tonitruante, mas sabiamente modulada, ela disparou frases de efeitos a cada pergunta. Por exemplo: sobre o fato de antes ter dito que era uma comediante de stand up e não uma atriz, ela retificou: "Agora sou uma comediante de stand up que ganhou um Oscar."

Nem o fato de não depilar as pernas, revelação que fez há algumas semanas ("Meu marido Sid Hicks adora ver minhas pernas cabeludas"), escapou da sabatina. "O que você acha que aconteceria com as mulheres de Hollywood se seguissem seu exemplo?" Resposta: "Ora, elas ganhariam um Oscar!"

A sessão parecia não ter fim. "Você tem algum defeito de Mary Jones (sua personagem em "Preciosa")?", perguntou uma repórter. Olhando-a bem nos olhos, Mo"Nique respondeu: "Você já teve algum mal momento por não ser amada? Pois eu já. E, por mais cruel que Mary Jones tenha sido, por mais monstruosos que tenham sido seus atos, ninguém merece não ser amado."

A determinação da atriz parecia imbatível, a ponto de ela desestabilizar a forma como a entrevista coletiva era conduzida - simplesmente, passou a decidir quem faria as perguntas, apesar de ter alguém especialmente designado para isso.

Mo"Nique contou ainda que usava um vestido azul em homenagem a Hattie McDaniel, atriz e cantora americana de origem africana que usou uma roupa da mesma cor ao receber o Oscar de coadjuvante em 1939 por ...E o Vento Levou, tornando-se a primeira negra a ganhar tal honra. "E a razão de eu usar uma gardênia na cabeça é porque ela fez o mesmo naquela cerimônia."

A paixão pelo marido Sid era evidenciada a cada minuto. Para Mo"Nique, ele é como um anjo, que sussurra bons conselhos em seu ouvido. "Foi Sid que me disse para não julgar os atos de Mary Jones. Assim, quando o diretor (Lee Daniels) dizia "corta", eu deixava o personagem no cenário e voltava para casa, onde sempre fui uma boa mãe", disse.

Já o austríaco Christoph Waltz, premiado com o Oscar de coadjuvante por Bastardos Inglórios, dizia estar vivendo uma experiência vertiginosa desde que começou a colecionar todos os prêmios pelo papel do comandante nazista. "Isso é fruto de se conhecer alguém como o diretor Quentin Tarantino", justificou. "Ele nos convence a atingir níveis de interpretação que você jamais esperou conseguir. Se pudesse dar um conselho aos iniciantes, seria esse: entreguem-se a um projeto apaixonante, depois perca o tempo pensando nos prêmios." U.B.