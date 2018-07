Furacão se afasta do Caribe após castigar Porto Rico

Depois de atingir as Ilhas Virgens e Porto Rico, onde matou uma pessoa, o furacão Omar está se movendo rapidamente do Caribe para alto-mar, longe da costa atlântica dos Estados Unidos, de acordo com boletim emitido nesta quinta-feira pelo Centro Nacional para Furacões dos Estados Unidos (NHC, em inglês), sediado em Miami. O furacão, com ventos de até 140 km/h, está passando ao norte das Antilhas, disse o NHC. Os meteorologistas acreditam que, medida que o furacão seguir para o centro do Atlântico norte, nos próximos dias, ele perderá força. Os meteorologistas reiteraram sua preocupação de que Omar pode ainda provocar 51 cm de chuvas e provocar o surgimento de ondas de até 1,8 m de altura no norte das Antilhas. Refinaria Fortes ventos e chuva castigaram a ilha de St. Croix, que faz parte das Ilhas Virgens americanas, provocando naufrágios, derrubando árvores e forçando o fechamento de uma grande refinaria. O governador das Ilhas Virgens, John DeJongh, ordenou o fechamento de todas as escolas públicas na quarta-feira e mandou os servidores públicos voltarem para casa, impondo um toque-de-recolher no arquipélago, advertindo que as pessoas deveriam "levar isto muito à sério". Em Porto Rico, vôos foram cancelados e escolas, repartições e a maior parte do comércio foram fechados. Moradores estocaram água potável, alimentos enlatados e outros suprimentos. A temporada de furacões de 2008 tem sido muito ativa, e tempestades já provocaram a morte de cerca de 800 pessoas no Haiti. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.