Furacão-surpresa Humberto atinge o Texas e a Louisiana O furacão Humberto surpreendeu a região limítrofe entre Texas e Louisiana, depois de se formar rapidamente no golfo do México, matando pelo menos uma pessoa, deixando mais de 100 mil casas e empresas sem luz e fechando três refinarias. A previsão era de que o Humberto chegasse aos EUA como tempestade tropical, mas de repente ele ganhou força e atingiu a terra com ventos de 137 quilômetros por hora. Os meteorologistas dizem que nunca havia sido registrada uma transformação tão repentina. "Nenhum ciclone tropical nos registros históricos jamais atingiu esta intensidade em um ritmo tão rápido perto de chegar à terra. Seria bom algum dia saber por que isso aconteceu", disse o meteorologista James Franklin, do Centro Nacional de Furacões, em Miami. "Ele passou de 30 nós (55 quilômetros por hora) para 75 nós (138 quilômetros por hora) em 18 horas. Isso nunca aconteceu antes", afirmou Patrick Blood, do Serviço Nacional do Clima em Houston. O Humberto chegou ao litoral norte do Texas cerca de 48 quilômetros a leste de Galveston, nas primeiras horas da manhã, ainda como um furacão da categoria 1 (o menor da escala Saffir-Simpson). Em seguida ele perdeu força e virou tempestade tropical, e depois mera depressão tropical. Em Bridge City, entre as localidades texanas de Beaumont e Port Arthur, um homem de 80 anos morreu por causa do desabamento do toldo de seu pátio, segundo a polícia. Depois disso, os meteorologistas disseram que a tempestade cruzava o centro da Louisiana, com ventos de apenas 55 quilômetros por hora, com chuvas de até 120 milímetros, rumo ao leste. Algumas estradas do Estado ficaram inundadas. Parte da área afetada ainda se recupera do furacão Rita, há dois anos. As refinarias da Total Petrochemicals USA, da Valero Energy Corp. e da Motiva Enterprises LLC em Port Arthur foram fechadas devido à falta de energia. No auge da tempestade, 114 mil clientes do Texas e da Louisiana ficaram sem energia, segundo a Entergy Corp., principal concessionária da região, que estimou que os reparos levarão vários dias. A tempestade derrubou árvores, arrancou telhados e deixou ruas interditadas por galhos e lixo. Greg Fountain, coordenador da Defesa Civil na região onde ficam Beaumont e Port Arthur, disse que em algumas áreas os danos podem ser "bastante substanciais". O Humberto foi o terceiro furacão da temporada de 2007 no Atlântico. Seus dois antecessores, Dean e Felix, atingiram a categoria 5 (topo da escala) ao passarem pelo Caribe e o México. O Felix causou 130 mortes.