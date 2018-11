Furnas e Eletronorte buscam parcerias privadas

Furnas busca parcerias para participar de "novas oportunidades" de negócios na área de geração e transmissão de energia elétrica, segundo chamada pública divulgada no site da empresa nesta quinta-feira.

A intenção da empresa é formar portfólio de projetos de geração para participação futura em leilões no mercado regulado, no mercado livre, além de participação em certames do segmento de transmissão e aquisição de participação acionária em ativos nesses dois segmentos.

Poderão participar da chamada pública empresas detentoras de projetos e/ou oportunidades de negócios, empresas investidoras, instituições financeiras e fundos de investimento em participações (FIP).

Furnas ainda exige que os interessados dêem exclusividade de parceria à Furnas no caso de participação nos leilões promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Os interessados em parceria para o leilão de energia nova A-5 de 2012, previsto para 26 de abril, devem se manifestar até 26 de fevereiro.

Já a Eletronorte, em chamada pública separada, busca parceria especificamente para participar no próximo leilão de transmissão da Aneel. Os interessados devem se manifestar até 10 de fevereiro.

(Por Anna Flávia Rochas)