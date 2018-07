Furo em tubulação causa vazamento de gás em Campos Um furo em uma tubulação da plataforma P-51, na Bacia de Campos, causou um vazamento de gás no local, informou ontem a Petrobrás. No momento do incidente, a produção estava interrompida em virtude de uma parada de manutenção, que teve início à meia-noite da última quinta-feira. A estatal diz que não houve dano ambiental, porém não informa o volume do vazamento.