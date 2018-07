Furos premeditados "Se começarmos a conversar sobre viagem no tempo, passaremos o dia por conta disso", diz Joe, interpretado por Bruce Willis, para sua contraparte 30 anos mais nova (Jason GordonLevitt) em Looper - Assassinos do Futuro. O diálogo autorreferencial da produção serve como um aviso dos realizadores: "não perca tempo com possíveis furos contidos em nosso roteiro".