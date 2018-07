Furto de bagagem em Congonhas cresce 50% no ano

O crescimento no número de furtos e roubos se deu principalmente a partir do segundo semestre de 2012. Nos últimos seis meses do ano, foram registrados 221 furtos e 32 roubos na delegacia de Congonhas. O crescimento no número de passageiros entre 2011 e o ano passado é inexpressivo - foram 16,775 milhões, ante 16,756 milhões.

É importante ressaltar que nem todos os crimes foram cometidos dentro do aeroporto - ocorrências de bairros vizinhos muitas vezes são registradas no distrito policial do local. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.