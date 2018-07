Furto de cabos atrapalhou circulação de trens da CPTM

O ato de vandalismo aconteceu durante a madrugada e desde o início das operações, às 4 horas, as composições circularam alternadamente apenas por uma via. Às 5h20, a circulação voltou ao normal, de acordo com a CPTM. A CPTM ainda não tem informações sobre a quantidade de cabos roubados nem sequer a identidade dos suspeitos.

Uma falha em um trem voltou a prejudicar os usuários da Linha 11-coral (Brás-Guaianazes) nesta manhã. Uma composição apresentou problemas quando estava perto da estação Guaianazes, zona leste, por volta das 5h40. O trem foi recolhido e a circulação voltou ao normal às 6h10, de acordo com informações da CPTM.