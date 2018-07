Furto de fios deixa 9,2 mil telefones mudos em SP A ação de grupos especializados em furto de fios deixou cerca de 9,2 mil linhas de telefone sem funcionar na região do Cambuci e da Liberdade, centro de São Paulo. Os cabos foram levados no cruzamento das ruas do Lavapés e Glicério, na Liberdade, na última segunda-feira. Desde então, moradores dessas áreas ficaram com os telefones mudos e sem internet. Até o meio-dia de hoje, 95% das linhas haviam voltado a funcionar. A previsão da Telefônica é que o conserto da rede seja concluído no decorrer desta tarde. Em nota, a empresa informou que "os clientes envolvidos receberão ressarcimento, em conta futura, proporcional ao período em que os telefones ficaram sem funcionar".