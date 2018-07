Furto de TVs no Butantã paralisa exposição sobre epidemias

Quatro TVs de LCD de 40 polegadas utilizadas na exposição As Grandes Epidemias foram furtadas em plena luz do dia do Instituto Butantã, na zona oeste de São Paulo, durante o expediente da última terça-feira, obrigando a suspensão do evento por tempo indeterminado.

Em um comunicado aos colegas, obtido pela reportagem, Milene Tino de Franco, diretora do Museu de Microbiologia do instituto e responsável pelo evento, disse que "a exposição não recebeu o respeito que merecia".

"Com características interativas e tecnológicas (além do mais, gratuita), essa exposição veio confirmar a capacidade do museu em contribuir com o setor cultural do instituto, com qualidade e seriedade. Ela também visava a ser o início de um movimento de revitalização do Centro de Difusão Científica. Porém, (...) não recebeu o respeito que merecia (até hoje temos goteiras em cima de uma das TVs), culminando com esse desastroso episódio", escreveu.

Procurada, Milene afirmou que só poderia falar se autorizada pela assessoria de imprensa do instituto, que é ligado ao governo do Estado de São Paulo.

A reportagem solicitou a entrevista à assessoria de imprensa, mas não obteve resposta. Também o diretor do instituto, Otávio Mercadante, não se pronunciou sobre o caso.

Em nota oficial, o instituto informou que "assim que notou o furto dos televisores (...) registrou Boletim de Ocorrência no 51.º DP, que dará prosseguimento às investigações".

Ainda segundo o órgão, a exposição foi financiada inteiramente pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), no valor de R$ 96 mil. O Butantã prometeu adquirir outros televisores para prosseguir com o evento. E enfatizou que "tem ampliado os serviços e implantado medidas para coibir atos isolados, como o que aconteceu na exposição".

Em maio deste ano, um incêndio destruiu milhares de exemplares de uma importante coleção de cobras do instituto e a polícia ainda apura as causas do fogo. Cientistas da instituição apontaram, após o incêndio, que os propósitos científicos do instituto vêm sendo esquecidos pela atual administração, o que a direção contesta.

Filmes. A mostra foi idealizada pelo cientista Isaias Raw, do conselho técnico e científico da fundação de apoio ao órgão. O objetivo do evento é alertar o público leigo sobre o risco das epidemias por meio de painéis e filmes. Eram exibidos nos aparelhos furtados filmes sobre doenças que geraram ou geram grandes epidemias, como peste, varíola, meningite, aids e influenza (gripe), de autoria do cineasta André Luiz de Luiz e com a participação de Raw, do médico Dráuzio Varella e do ex-secretário estadual da Saúde Luiz Roberto Barradas Barata, morto no mês passado. Apenas uma TV sobrou.

"Vou falar o quê? Roubaram, não tinha segurança", disse Raw. "A segurança cabe ao instituto, mas, comparando, é até mais cara que as TVs. Porém, é claro que foi muito desagradável", continuou o cientista, que disse acreditar que há sinais da participação de funcionários da própria instituição.

De acordo com Raw, a Secretaria de Estado da Saúde considera que o custo para aumentar a segurança do local é muito alto. Ele afirmou, porém, que há cuidados adequados com o setor de produção de vacinas - o Butantã é um dos maiores fornecedores de imunizantes para o Sistema Único de Saúde.

"Ficamos chocados, mas não surpresos", afirmou sobre o furto Lanfranco Troncone, pesquisador do Laboratório de Farmacologia do Butantã, que teve um laptop roubado no local. "Não vemos ações efetivas para aumentar as condições de segurança. Não há câmeras, pessoal capacitado." / COLABOROU ALEXANDRE GONÇALVES

CRONOLOGIA

Erros marcam últimos meses

18 de setembro de 2009

Isaias Raw é afastado

Indícios de má-gestão afastam o presidente da Fundação Butantã, Isaías Raw.

6 de janeiro de 2010

Instituto admite atraso

Administração admite que fábrica de vacinas está parada por não obter validação da empresa Sanofi-Aventis.

20 de abril de 2010

Atraso afeta idosos

Atraso na fabricação da vacina contra a gripe comum adia a imunização de idosos.

15 de maio de 2010

Acervo em chamas

Fogo destrói coleção de 85 mil cobras e 450 mil aracnídeos.

11 de junho de 2010

Vacina em falta

Falta de vacina contra raiva humana leva ministério e instituto a trocarem acusações.