Furtos são registrados durante Parada Gay no RJ A 19ª Parada do Orgulho LGBT Rio, que ocorreu na tarde deste domingo no Rio, foi palco de confusões, furtos e arrastões na orla de Copacabana, na zona sul do Rio. Muitos participantes reclamaram da insegurança. Uma mulher teve o cordão roubado e tentou reagir. Equipes de vigilância privada que trabalhavam no evento capturaram os suspeitos e houve correria. Dois menores foram apreendidos por furto qualificado e encaminhados à 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana).