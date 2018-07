Fusões e aquisições em mineração recuam 31% no 1o semestre--PwC

O número de transações diminuiu de 1.371 nos seis primeiros meses de 2011 para 940 no mesmo período deste ano, com impacto das incertezas da economia global com a crise europeia e o menor crescimento da China.

"As incertezas com a economia mundial, com mercados muito voláteis e aversão às bolsas, geraram um impacto nestas transações, mas isso deve se reverter em breve, com a percepção de que a demanda existente por metais e minério é grande... isso não muda no médio prazo", afirmou à Reuters o sócio da PwC, André Castello Branco, a poucas horas de apresentar uma palestra sobre o tema em evento da consultoria no Rio de Janeiro.

Graças à operação entre Glencore e Xtrata, anunciada em fevereiro, o valor total das negociações para o primeiro semestre alcançou 79 bilhões de dólares, ante 71 bilhões de dólares do mesmo período de 2011, informou a consultoria.

Negócios com atividades de ouro lideraram o ranking de fusões e aquisições no primeiro semestre, reestabelecendo sua primeira posição ante outros produtos, como cobre e carvão.

A pesquisa também destaca negócios com ativos de terras-raras, importante matéria-prima usada na produção de eletrodomésticos e combustíveis, cuja extração atualmente é bastante concentrada na China.

O Canadá liderou as operações de fusões e aquisições no primeiro semestre, excluindo a megaoperação entre Xtrata e Glencore. A China é a segunda maior negociante no setor de mineração, mostra a pesquisa.

Uma outra pesquisa divulgada em julho pela consultoria, mostra que investimentos no setor em todo o mundo neste ano devem chegar a 140 bilhões de dólares, segundo sua assessoria de imprensa.

(Reportagem de Sabrina Lorenzi)