Fusões poderão requerer venda de espectro de operadoras, diz CEO da Verizon

McAdam respondia assim a uma pergunta sobre a possibilidade de tal acordo ser aprovado, durante uma conferência com investidores nesta terça-feira, após notícias de que a Sprint Corp, terceira maior operadora dos EUA, estaria avaliando a possibilidade de comprar a rival T-Mobile US, quarta maior do mercado.

O executivo disse não ter qualquer conhecimento sobre o pensamento dos reguladores norte-americanos, mas afirmou que uma escalada na competição poderia ser o resultado para o qual o governo estava olhando quando bloqueou a compra da T-Mobile pela AT&T, em 2011.

"Eu acho que eles (reguladores) começaram a ver algumas coisas que queriam ver a partir de quatro competidores ... então penso que eles vão querer jogar com essa mão", disse durante uma conferência com investidores em Las Vegas.

McAdam sugeriu que os reguladores só aprovariam qualquer acordo entre a Sprint e a T-Mobile se as empresas envolvidas concordassem em vender muitos de seus espectros como condição para aprovação do negócio.

(Por Sinead Carew)