Futebol americano bate na TV discurso de Clinton em apoio a Obama

Cerca 21 milhões de norte-americanos viram o começo da temporada da Liga Nacional de Futebol entre Dallas Cowboys e New York Giants, transmitido pela rede NBC, audiência bem superior aos 7,5 milhões de espectadores do longo, bem humorado e detalhista discurso de Clinton, exibido na ABC e CBS, segundo dados da empresa Nielsen.

As audiências das emissoras de TV paga serão divulgadas ainda na quinta-feira.

A NBC mostrou flashes da convenção no intervalo do jogo, e partes de uma entrevista com Clinton, mas não seu discurso ao vivo.

Segundo o Twitter, o discurso foi tema de 22.087 tuítes por minuto enquanto acontecia, uma repercussão menor do que os 28 mil tuítes por minuto para o discurso da primeira-dama Michelle Obama na terça-feira.

Na semana passada, o discurso do candidato republicano Mitt Romney na convenção que o consagrou foi tema de 14.289 tuítes por minuto.