Futebol é coisa de menina, sim senhor

Meninas dispostas a subverter a ordem das coisas e trocar boneca por bola já não é gesto lá muito aplaudido, mesmo no país do futebol. Que dirá numa cidade como Santa Rita do Sapucaí, interior de Minas, onde filhas mulheres acalentam sonhos bem mais bucólicos no imaginário de pais e mães?

Está feito o cenário de Brilhante F.C., série em 13 capítulos que estreia amanhã, tendo como foco os conflitos que um grupo de cinco adolescentes enfrenta para conquistar o caneco do Campeonato Regional de Futebol Feminino.

Há um ano, o título, concebido e produzido pela produtora Mixer, foi um dos três contemplados com uma verba de R$ 2,6 milhões do Ministério da Cultura. Seleção e investimento são obra do programa FIC TV / Mais Cultura, onde o que vale é estimular a produção da teledramaturgia seriada destinada à juventude em situação de maior vulnerabilidade social.

Brilhante F.C. consumiu quase quatro meses de gravações na pequena Santa Rita, com um elenco que, para ser conduzido a tal expediente, demandou até alvarás adquiridos de Juizados de Menores. Algumas das meninas que já estavam definidas tiveram de ser substituídas por garotas de 18 anos que aparentassem menos idade. A protagonista, Rita, vivida pela carioca Priscila Lima, por exemplo, foi escolhida bem na véspera do início das gravações, como alternativa para uma garota que não poderia embarcar,

Iniciativa de Diogo Ferreira e Esperança Motta, o casting das cinco garotas que formam o time do título nasceu de uma mistura de fatores. "Foram alguns meses de pesquisa, primeiro procurando garotas que jogassem futebol", conta Diogo.

Algumas são atrizes que receberam aulas de futebol, como Suellen Arrabal (a Raquel, personagem evangélica e moradora da zona rural). Outras são jogadoras de futebol a quem foram dadas aulas de interpretação - caso de Fernanda Dias Neves, encontrada em um campo de boleiras em Diadema. Completando o time, estão Julia Foti (a Jessy) e Lívia Stacciarini (Giovana), todas prontas para estragar o esmalte das unhas.

13 EPISÓDIOS compõem série, que treinou atrizes à bola e boleiras à arte

2,67 MILHÕES DE REAIS foi o que a produtora Mixer recebeu do MinC para sua realização