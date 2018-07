FUTEBOL-Real Madrid não contará com Cristiano Ronaldo em jogo com Celta Vigo

O capitão português, que vinha lutando com pequenas contusões nas últimas semanas, saiu mancando do empate de 1 x 1 com o Real Valladolid na quarta-feira com um aparente estiramento na coxa.

Com a proximidade da final da Liga dos Campeões com o Atlético de Madri no dia 24 de maio, foi decidido não correr o risco de agravar a contusão, afirmou Ancelotti em uma coletiva de imprensa.

"Cristiano Ronaldo não joga amanhã porque não está 100 por cento, e prefiro não correr riscos", afirmou o técnico italiano.

O meio-campista Angel Di Maria e os zagueiros Pepe, Raphael Varane e Dani Carvajal também serão poupados devido a contusões, acrescentou.

O Real precisa de uma vitória sobre o Vigo para manter vivas suas tímidas esperanças de superar o líder Atlético e o segundo colocado Barcelona na corrida pelo título.

Com dois jogos pela frente, o Atlético acumula 88 pontos, o Barça 85 e o Real 84 na terceira colocação, depois de empates consecutivos que parecem ter acabado com suas chances de uma trinca de troféus na Liga dos Campeões, no campeonato nacional e na Copa do rei.

O Atlético recebe o Málaga no domingo, o Barça visita o Elche no mesmo dia e os dois melhores da rodada se enfrentam no campo do Barcelona no último dia da temporada, no próximo final de semana.

"Temos que bater o Celta e torcer, porque tem acontecido muitas surpresas nesta liga, e pode haver mais", declarou Ancelotti.

"Vamos tentar fazer nosso melhor, porque a esta altura não há nada decidido em termos matemáticos".

(Reportagem Iain Rogers)