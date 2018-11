Futuro de Massa na Ferrari está garantido, diz Montezemolo

Questionado em uma entrevista à emissora CNN se o futuro do brasileiro estava garantido na Ferrari, Montezemolo não hesitou: "Sim".

Montezemolo acrescentou: "Ele tem um contrato conosco para esse ano e para o próximo. Então, é sim com certeza, não há dúvidas sobre isso".

Massa sofreu um grave ferimento na cabeça em 2009 e, depois da recuperação, atuou como um segundo piloto para o companheiro de equipe Fernando Alonso na temporada passada, quando acatou polêmicas "ordens da equipe" para deixar o espanhol ultrapassá-lo para vencer o Grande Prêmio da Alemanha.

O desempenho do brasileiro é mais promissor neste ano e, ainda que esteja atrás do bicampeão Alonso na classificação, ele foi capaz de superar o espanhol na Malásia e na China.

O futuro do brasileiro na equipe está sempre sendo objeto de especulação, desde que ele chegou para correr ao lado de Michael Schumacher em 2006. Massa, no entanto, minimizou os questionamentos na Turquia no final de semana passado.

"Desde que fui contratado pela Ferrari tenho respondido essas perguntas. Eu não tenho nada a dizer, na verdade. Estamos concentrados em fazer o melhor que podemos com o carro e conseguir tudo o que queremos", disse.

"Isso (as especulações) parecem sempre acontecer nesse período, mais ou menos, da temporada. Então, é mais do mesmo", acrescentou.

Montezemolo disse que está muito satisfeito com Alonso, que conquistou os seus dois títulos mundiais com a Renault e quase conseguiu o seu terceiro com a Ferrari no ano passado.

"Alonso é muito, muito forte. É um dos melhores pilotos que eu vi na minha carreira. Tem muita força mental. Ele está incentivando a equipe de maneira construtiva, ao mesmo tempo em que é muito próximo dela", acrescentou. "Então, quero ter Alonso como parceiro por um longo tempo."

O espanhol conseguiu o seu primeiro pódio para a Ferrari na temporada na Turquia, depois que a escuderia enfrentou dificuldades nas três primeiras corridas do anos, apesar de uma promissora temporada de testes.

Montezemolo disse que o problema está no túnel de vento. "Nós fomos um pouco conservadores demais no novo projeto, mas também enfrentamos algo que nunca vimos antes, infelizmente", explicou.

"Os resultados no túnel de vento não foram confirmados na pista. Então, isto não é um problema simples. Você precisa mudar o projeto ou o túnel de vento, estamos no meio disso".