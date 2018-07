FUTURO DO JAZZ Shamarr Allen mostra sua visão futurista da música com repertório saído do disco 'Box Who In?', com fusões de jazz, funk, hip hop e rock. Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095- 6100. Hoje (25) e sáb. (26), 23h59; 3ª (29), 22h. R$ 35/