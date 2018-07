Futuro presidente uruguaio quer estreitar relação com vizinhos

Mujica comentou nesta quinta-feira que possivelmente irá acompanhar o atual mandatário, Tabaré Vázquez, à cúpula do Grupo do Rio, no México, se sua agenda lhe permitir.

Segundo Amagro, depois de assumir a Presidência no dia 1o de março, Mujica visitará Brasil, Argentina e Bolívia, e assistiria a tomada de posse de Sebastián Piñera como presidente do Chile.

O Uruguai integra o bloco comercial do Mercosul junto com Argentina, Brasil e Paraguai, com Bolívia e Chile como associados, e a Venezuela em processo de incorporação.

"Devemos trabalhar agora um pouco mais a parte política, e a reconciliação política, isso é sempre o que resolve os receios", disse Almagro a jornalistas estrangeiros.

É necessário "seguir aprofundando a relação com o Brasil, é um sócio indispensável e essencial para o Uruguai, (e) fazer crescer nossa relação com a Argentina. Neste momento estamos exportando à Argentina metade do que eu estimo que deveríamos exportar", comentou o diplomático.

Segundo os últimos dados de exportações, as vendas uruguaias ao Brasil aumentaram 10,5 por cento entre janeiro e novembro de 2009 a 997 milhões de dólares. Os envios à Argentina caíram 35 por cento a 312 milhões de dólares.

