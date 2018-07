Futuro secretário do Rio alerta para dengue no verão

O futuro secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o cardiologista Hans Fernando Dohmann, traçou um cenário preocupante sobre a incidência de dengue no ano que vem: "Certamente o destino do verão deste ano já está traçado". "Não há nada do ponto de vista preventivo neste momento que a gente possa miraculosamente tirar um coelho da cartola", afirmou o médico, que dirige o Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, subordinado ao Ministério da Saúde, desde junho do ano passado. Veja também: O avanço da dengue no Brasil As doenças hemorrágicas no mundo Dohmann, um dos pioneiros mundiais em pesquisa com células-tronco, ainda em 2001, foi vago ao informar que medidas irá tomar para evitar uma nova epidemia de dengue. Ele disse que irá procurar o atual secretário, Jacob Kligerman, para se informar sobre as ações da prefeitura e que instalará em no máximo 15 dias um gabinete de gestão integrada junto com a Secretaria Estadual e o Ministério da Saúde. A secretaria municipal informou que Kligerman não poderia responder nesta terça-feira, 28, sobre as ações que estão sendo feitas para prevenir a dengue. "Sabemos que vamos assumir no meio de uma epidemia. Teremos muito provavelmente um verão com dificuldades. Vamos trocar o pneu com a bicicleta andando, tentando fazer com que 2010 seja melhor do que 2009 e torcendo para 2009 ser melhor do que 2008", disse ele, em entrevista coletiva. Questionado mais uma vez sobre ações emergenciais, o futuro secretário disse não ter dados concretos que indiquem uma epidemia. "Vamos esperar os primeiros levantamentos. A epidemia é minha maior preocupação e me parece que é meu dever me preparar como se ela fosse ocorrer." Postos de saúde Ele já adiantou que dificilmente conseguirá cumprir de imediato a promessa do prefeito eleito, Eduardo Paes (PMDB), de ampliar o horário de atendimento nos postos de saúde, que atualmente é de 8 às 17 horas. "Dificilmente conseguiremos aumentar o horário de imediato, terá de ser uma ampliação gradual", afirmou. Dohmann também pretende aumentar o número de equipes de Saúde da Família. O Rio tem uma das menores coberturas do programa federal, atingindo apenas cerca de 7% das famílias.