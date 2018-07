'Futuros Projetos' de arquitetura são premiados em Cannes

Projetos futuros

O Prêmio de Projetos Futuros da revista Architectural Review (MIPIM Architectural Review Future Project Awards, em inglês) anunciou seus vencedores nessa semana. A cerimônia de premiação foi realizada em Cannes, na França.

A premiação, realizada por uma das principais revistas de arquitetura do mundo, celebra a criatividade de projetos não construídos e incompletos. Esse ano, designs de todo o mundo competiram em 11 categorias.

Três projetos de Istambul, na Turquia, se destacaram na competição. O Catar também esteve representado por dois projetos, incluindo uma cidade de baixo custo destinada a atrair famílias de classe média e imigrantes no deserto entre as cidades de Doha e Al Khor

O brasileiro Daniel Fernandes venceu na categoria Retrofit (modernização de estruturas antigas) com o projeto, em obras, do estádio do Maracanã, no Rio. Segundo os juízes, "o trabalho engenhoso da estrutura permitiu a adição de um teto espetacular que transforma um ícone dos anos 1950 para o uso na próxima Copa do Mundo". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.