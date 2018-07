Fuvest abre inscrições para 10.752 vagas

A taxa de inscrição, no valor de R$ 100, deve ser paga em bancos, por meio de boleto gerado na inscrição, ou pela internet, até a data limite do dia 13 de setembro. A ficha de inscrição dos isentos será automaticamente impressa com essa informação. Os boletos dos beneficiados com a redução da taxa serão impressos com o valor a ser recolhido. O candidato deverá ter seu próprio número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o número de seu documento de identidade.

Os candidatos portadores de necessidades especiais terão acréscimo de 20% no tempo destinado à realização das provas e, em alguns casos, direito a acompanhantes, a critério da Fuvest. Esses candidatos devem declarar que são portadores de deficiências ao realizar a inscrição. A prova da primeira fase será realizada no dia 28 de novembro. Os candidatos serão informados sobre o local do exame no dia 22 do mesmo mês. Já a divulgação da lista de convocados e do local do exame da segunda fase ocorrerá no dia 20 de dezembro.