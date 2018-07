Fuvest aplica 1ª fase amanhã em 114 locais do Estado

A prova da primeira fase da Fuvest ocorre amanhã em 114 endereços - 61 na Grande São Paulo e 53 no interior. Para Licenciatura em Ciências, semipresencial, haverá dois locais na capital e três no interior (Piracicaba, Ribeirão Preto e São Carlos).

Ao todo, 146.885 candidatos disputam 10.852 vagas em cursos de graduação da USP e 100 na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Neste ano, o número de inscritos cresceu 10,47% em relação a 2010.

A prova começa às 13 horas, mas os candidatos devem chegar até as 12h30. Atrasos não serão tolerados. Eles têm 5 horas para resolver 90 questões de múltipla escolha. É necessário levar documento de identidade, caneta esferográfica (azul ou preta), lápis n.º 2 e borracha. Equipamentos de telecomunicação, como celulares, estão proibidos.

A lista de candidatos convocados para a segunda fase será divulgada em 19 de dezembro. As provas acontecem entre os dias 8 e 10 de janeiro.

Neste ano, O Conselho de Graduação (CoG) da USP aprovou cinco mudanças que deixam o processo mais difícil. A nota da primeira fase volta a valer na pontuação final; a nota mínima para passar para a segunda fase subiu de 22 para 27 pontos; e serão aprovados para a segunda etapa de dois a três candidatos por vaga - e não mais três para todas. O número de questões da prova do segundo dia da segunda fase também mudou: foi reduzido de 20 para 16 e foi criada a possibilidade de escolha de outra carreira a partir da terceira chamada.

O CoG também aprovou um novo programa de inclusão que aumenta a bonificação de alunos oriundos da rede pública de até 12% para até 15%, mediante o desempenho na primeira fase; e a autenticação das informações prestadas na inscrição da Fuvest, para identificar candidatos com ensino médio incompleto inscritos em carreiras específicas - e não como treineiros.

Fanfarra. Os 1.322 candidatos inscritos para a prova em Lorena, no Vale do Paraíba, terão um desafio a mais para se concentrar. A cidade abriga, no mesmo dia, a final do 19.º Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, com a apresentação de 12 grupos. A distância entre o local de prova, o Colégio São Joaquim, e a praça central é de aproximadamente 1 quilômetro. Segundo a Fuvest, a prova, o local e o horário serão mantidos.

José Coelho Sobrinho, da Fuvest, ficou surpreso ao ser questionado sobre a coincidência dos eventos. "Antes de selecionar o prédio, fazemos pesquisas, que começam com quatro meses de antecedência." O campeonato musical começa três horas antes da prova. A organização do evento, de responsabilidade das Secretarias de Educação e Cultura, não comentou. Coelho afirmou que os candidatos não serão prejudicados. / COLABOROU GERSON MONTEIRO, ESPECIAL PARA O ESTADO