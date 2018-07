Fuvest cobra Sudão do Sul e Primavera Árabe A prova do segundo dia da segunda fase do vestibular da Fuvest foi composta de questões de história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês. O índice de abstenção foi de 8,56%, contra 8,33% no ano passado. O exame perguntou sobre Primavera Árabe e a criação do Sudão do Sul, além de trazer um texto em inglês sobre a disseminação de informações no passado e nos dias de hoje, marcados pelo uso das redes sociais.