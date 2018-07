Fuvest começa domingo com mais de 159 mil candidatos inscritos

Mais de 159 mil estudantes participam nesta domingo, 25, da primeira fase da Fuvest, que neste ano selecionará 10.982 alunos para a Universidade de São Paulo (USP) e outros 100 para o curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Também farão a prova 21,5 mil treineiros, que não vão terminar o ensino médio neste ano e, portanto, não concorrem às vagas.

O Estadão.edu terá correção ao vivo da prova a partir das 18h45. Professores do Cursinho da Poli farão a análise das questões no estúdio da TV Estadão. Leitores poderão enviar perguntas pelo Facebook e pelo Twitter (@EstadaoEdu), sempre acompanhadas da hashtag #EduFuvest.

O exame, que começa às 13h, terá 5 horas de duração. Os alunos terão de responder a 90 questões de múltipla escolha sobre todas as disciplinas do ensino médio. Os portões das escolas serão abertos às 12h30 e a Fuvest promete divulgar o gabarito da prova por volta de 19h30.

Será necessário levar documento original de identidade (com foto), caneta esferográfica (com tinta azul ou preta), lápis n.º 2 e borracha. Água e alimentos leves são permitidos. O candidato não poderá utilizar ou manipular, em nenhuma área do prédio, celulares ou qualquer outro equipamento eletrônico ou de telecomunicação.

A Fuvest recomenda que cada candidato visite o local em que fará o exame com antecedência. Hoje, a partir das 11h, a lista com os nomes dos candidatos estará na entrada de cada local de prova.

A relação dos aprovados para a segunda fase será divulgada no dia 17 de dezembro e as provas serão aplicadas de 6 a 8 de janeiro. A lista dos aprovados estará disponível no dia 2 de fevereiro.

O número de inscritos neste ano aumentou 8% em relação à edição passada, quando o processo seletivo teve 146.892 candidatos. Além disso, Medicina voltou a ser o curso mais concorrido, com 56,43 candidatos para cada uma das 275 vagas. No ano passado, a carreira mais disputada foi a de Engenharia Civil no câmpus da USP em São Carlos.