Fuvest divulga 2ª lista de aprovados no vestibular 2014 A Fuvest divulgou nesta sexta-feira, 7, a lista de aprovados na segunda chamada do vestibular 2014. A relação tem 2.267 nomes, sendo 1.832 novos, o que corresponde a cerca de 16,4% do total de vagas, e 435 inscritos na lista anterior que pediram remanejamento. A lista pode ser conferida no site: www.fuvest.br.