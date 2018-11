Fuvest divulga aprovados na 1ª chamada

O candidato tem três opções. Se escolher a situação "satisfeito", deve fazer a matrícula no curso em que foi classificado e desistir de participar das chamadas seguintes para as outras carreiras. Se quiser abrir mão da matrícula no curso para o qual foi chamado, deve indicar a opção "desistente". Assim, seguirá na disputa por uma vaga em suas outras opções de carreira, observada a ordem de preferência indicada na inscrição. O estudante também pode se matricular no curso para o qual foi aprovado e continuar concorrendo a uma vaga até a terceira chamada.

Para fazer matrícula, é preciso apresentar os originais e cópias autenticadas do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e respectivo histórico escolar ou diploma de curso superior registrado, documento de identidade e uma foto 3x4 datada com menos de um ano.