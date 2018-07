Fuvest divulga lista da terceira chamada do vestibular

Os calouros devem fazer matrícula exclusivamente na quinta-feira, dia 23. A relação de aprovados está disponível para consulta no site http://www.fuvest.br/vest2012/chamada3/CHM312.html

O novo aluno da USP deverá comparecer ao Serviço de Graduação (ou Seção de Alunos) da unidade onde funciona o curso para o qual foi chamado. Os locais e horários estão indicados no Manual do Candidato.

É necessário levar os originais (ou cópias autenticadas) e entregar uma cópia do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e respectivo histórico escolar, ou diploma de curso superior, e outra do documento de identidade oficial (RG). Também é preciso dar uma foto 3x4, datada, feita há menos de um ano.

No dia 10 de março (sábado), serão divulgadas, no site da Fuvest, as vagas não preenchidas no vestibular. O candidato deverá manifestar interesse em participar do processo pela internet (www.fuvest.br), entre os dias 10 e 12 de março.