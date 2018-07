Fuvest divulga lista de aprovados à segunda fase A Fuvest divulgou hoje a lista dos 38 mil inscritos convocados para a segunda fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP). O resultado pode ser consultado no site do Estadão. Dos 38 mil aprovados, 2 mil são treineiros. O estudante que mais pontuou na primeira fase do vestibular fez 88 pontos dos 90 possíveis e concorre a uma vaga de Medicina. Além disso, a coordenação da prova divulgou no site da Fuvest os locais dos exames para a segunda fase, que ocorre entre os dias 4 e 8 de janeiro de 2009. A divulgação da primeira lista de aprovados no vestibular mais concorrido do País acontecerá no dia 4 de fevereiro e os estudantes deverão realizar a matrícula nos dias 9 e 10 de fevereiro. A maior parte das notas de corte da Fuvest subiu neste ano. Entre os cursos mais concorridos, elas chegaram a patamares só alcançados há cinco anos. Em Medicina - que tem tradicionalmente a mais alta nota do vestibular - foi registrado o maior índice desde 1999. A quantidade mínima de acertos para passar para a segunda fase nesse curso foi de 77 pontos, ou seja, 85% das 90 questões da primeira etapa. Dos 108 cursos, 52 tiveram notas maiores, 19 permaneceram as mesmas do ano passado e 32 foram menores. Cinco deles mudaram a denominação de um ano para outro e não podem ser comparados. Entre os que caíram estão cursos menos concorridos, como Geografia, Pedagogia e Ciências Biológicas.