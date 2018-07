Fuvest divulga lista de aprovados no vestibular 2009 A Fuvest divulgou hoje a lista de aprovados para as 10.657 vagas da Universidade de São Paulo (USP), da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Estavam concorrendo 138.242 pessoas, um pouco abaixo do número do ano passado. Os candidatos convocados deverão realizar matrículas na segunda-feira e na terça-feira. A segunda chamada ocorrerá na sexta-feira. Os candidatos constantes na lista deverão fazer matrícula no dia 17. Os documentos necessários para a matrícula na USP são: certificado de conclusão de curso de ensino médio ou equivalente; uma cópia do histórico escolar ou diploma de curso superior devidamente registrado; uma cópia do documento de identidade e uma foto 3x4, datada, com menos de um ano. Os originais do certificado de conclusão, do histórico escolar ou diploma de curso superior deverão ser acompanhados dos respectivos originais ou cópias autenticadas. Já para a Santa Casa os documentos necessários são: prova de conclusão do ensino médio ou equivalente, acompanhada do respectivo histórico escolar; documento de identidade (RG); Cadastro de Pessoa Física (CPF). O pagamento da matrícula será efetuado na entrega da documentação, de acordo com o valor do curso. O candidato que, na data da matrícula, não comparecer à universidade ou não apresentar a documentação exigida, perderá a vaga.