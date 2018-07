Os convocados farão três provas discursivas. Em 6 de janeiro, responderão a 10 questões de português e escreverão uma redação; no dia 7, serão 16 questões sobre as disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio; no dia 8, 12 questões de duas ou três disciplinas (6 ou 4 de cada), de acordo com a carreira escolhida. Todas as provas terão 4 horas de duração. A lista de aprovados sai em 2 de fevereiro.