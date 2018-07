Fuvest divulga livros exigidos no vestibular A Fuvest divulgou na quarta-feira (23) a lista com as obras que serão exigidas nos processos seletivos para 2014 da USP e da Unicamp. O rol é o mesmo do vestibular passado e traz oito autores brasileiros e dois portugueses. As obras são: Viagens na Minha Terra (Almeida Garrett), Til (José de Alencar), Memórias de um Sargento de Milícias (Manuel Antonio de Almeida), Memórias Póstumas de Brás Cubas (Machado de Assis), O Cortiço (Aluísio Azevedo), A Cidade e as Serras (Eça de Queirós), Vidas Secas (Graciliano Ramos), Capitães da Areia (Jorge Amado) e Sentimento do Mundo (Carlos Drummond de Andrade).