Fuvest divulga locais de prova da primeira fase

A prova terá início às 13 horas (horário de Brasília) do domingo e duração de cinco horas. A Fuvest recomenda que os alunos cheguem ao local até 12h30, quando serão abertos os portões. É também aconselhável uma visita ao local de prova no dia anterior. No sábado (24), a partir das 11 horas, as listas com os nomes de todos os candidatos que farão prova naquele endereço estarão afixadas na entrada dos prédios, para consulta do nome do candidato e da sala em que ficará.

Para a realização do exame, será necessário levar documento original de identidade (com foto), caneta esferográfica (tinta azul ou preta), lápis e borracha e, se desejar, água e alimentos leves. No dia da prova, o candidato não poderá utilizar ou manipular, em qualquer área do prédio, aparelhos celulares ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico ou de telecomunicação. Celulares, se levados ao local de exame, deverão estar completamente desligados e encerrados em envelope fornecido pela Fuvest. O controle do tempo de prova deverá ser feito exclusivamente por meio de relógios simples, não multifuncionais, que contenham apenas a função horária.

Nesta edição, são 159,6 mil inscritos, sendo 138,1 mil candidatos que vão disputar vagas na Universidade de São Paulo (10.982 vagas) e na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (100 vagas). O vestibular tem ainda 21,5 mil treineiros. Serão 90 questões de múltipla escola sobre disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio: português, história, geografia, matemática, física, química, biologia, inglês, inclusive algumas questões interdisciplinares.

As provas serão realizadas em 26 municípios do Estado. Na Grande São Paulo haverá exames em Diadema, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e na capital. No interior, a Fuvest aplicará provas em Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Jundiaí, Lorena, Marília, Mogi Mirim, Piracicaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté.