Fuvest divulga locais do exame deste domingo A Fuvest divulgou ontem os 114 locais de prova do exame que será aplicado neste domingo - 61 na Grande São Paulo e 53 no interior. Para a Licenciatura em Ciências - Semipresencial, são 2 locais em São Paulo e 3 no interior (Piracicaba, Ribeirão Preto e São Carlos). Os endereços estão em www.fuvest.br/vest2012/listas/locexa1f.stm. No domingo, é preciso levar o documento de identidade, caneta esferográfica (azul ou preta), lápis n.º 2 e borracha.