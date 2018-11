Fuvest divulga nota de corte para 2ª fase do vestibular A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou na tarde de hoje a nota de corte para o acesso à segunda fase do Vestibular 2011. Segundo a Fuvest, para as vagas de Medicina, do total de 89 questões da prova deste ano o candidato deverá acertar 70 delas. Outra carreira concorrida é de Ciências Médicas, de Ribeirão Preto, no interior paulista. O número de pontos necessário é 69. A lista completa pode ser vista no site da Fuvest.