Fuvest divulga notas de corte do vestibular 2014

Nas quatro graduações mais disputadas - Medicina nos câmpus de São Paulo e Ribeirão Preto, além de Engenharia Civil em São Carlos e Publicidade e Propaganda - as notas de cortes ficaram mais baixas do que na edição 2013 do vestibular.

As quedas mais acentuadas foram no curso de Medicina em São Paulo (três pontos) e Ciências Biomédicas (quatro pontos). Em sete carreiras, a nota limite permaneceu a mesma. Entre os treineiros, as médias de eliminação em cada uma das áreas (Humanas, Biológicas e Exatas) também não mudaram.

A lista dos 30.345 candidatos convocados, além de 2.224 treineiros, e dos locais dos exames da 2ª fase será divulgada em 16 de dezembro. Os candidatos farão as provas entre os 5 e 7 de janeiro de 2014 e a primeira chamada dos aprovados sai em 1º de fevereiro. Veja o quadro completo das notas de corte em http://www.fuvest.br/vest2014/informes/ii112014.html .