Fuvest divulga notas de corte para o vestibular 2013

GUILHERME WALTENBERG, Agência Estado 10 Dezembro 2012 | 10h52

São Paulo - A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta segunda-feira (10) as notas de corte da primeira fase do vestibular de 2013. Medicina da Universidade de São Paulo (USP) continua sendo a carreira com a nota mínima mais elevada: 73.

No ano passado, a nota de corte também havia sido de 73. Para avançar à segunda fase do vestibular, o candidato precisa ter atingido esse número de acerto entre as 90 questões da prova aplicada no dia 25 de novembro. Em segundo lugar, aparece Ciências Médicas, em Ribeirão Preto, que tem nota de corte de 71. Na sequência vêm Engenharia Aeronáutica, em São Carlos (66), Engenharia Civil, também em São Carlos (63), e Engenharia na Escola Politécnica (61).

A lista dos aprovados para a segunda fase será divulgada no dia 17 de dezembro. De acordo com a Fuvest, serão chamados 28.943 candidatos que disputarão as 11.082 vagas oferecidas pela USP e Santa Casa, sendo que esta última oferece apenas 100 vagas.

A divulgação das listas de convocados e dos respectivos locais de exame de segunda fase será feita no dia 17 de dezembro. As provas da segunda fase terão início no dia 6 de janeiro, domingo, estendendo-se até o dia 8.

Confira, pela ordem, as carreiras mais concorridas com notas de corte até 50 e as notas mínimas respectivas: Curso Superior do Audiovisual (60), Relações Internacionais (59), Engenharia em São Carlos (59), Ciências Biomédicas (58), Direito (57), Jornalismo (56), Arquitetura FAU (56), Publicidade e Propaganda (55), Psicologia (55), Engenharia Elétrica e de Computação em São Carlos (55), Artes Cênicas - Bacharelado (54), Arquitetura em São Carlos (53), Design (53), Psicologia em Ribeirão Preto (52), Engenharia de Produção em Lorena (52), Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária (51), Engenharia de Materiais e Manufatura em São Carlos (51), Engenharia Química em Lorena (51), Geologia (51), Editoração (50), Ciências Biológicas (50), Medicina Veterinária (50), Engenharia Ambiental em São Carlos (50), Química - Bacharelado e Licenciatura (50).