Fuvest diz que falta de energia não anula a prova

A Fuvest anunciou que não vai anular a prova por causa da falta de luz em um dos locais de exame no domingo, 23. Por mais que um grupo de candidatos tenha se sentido prejudicado com a interrupção da eletricidade no prédio da Universidade Cidade de São Paulo (Unicid), na zona leste da capital, a instituição manteve a correção e não considera a anulação, já que a Eletropaulo havia sido avisada da aplicação do vestibular. A Eletropaulo, por sua vez, informa ter enviado carta para Unicid com aviso de interrupção de energia programada. A Unicid nega o recebimento. Veja também: Correção da prova de Português (1) Correção da prova de Português (2) Correção da prova de História Correção da prova de Inglês Correção da prova de Geografia Correção da prova de Biologia Correção da prova de Química Correção da prova de Matemática Correção da prova de Física Confira o gabarito da 1ª fase da Fuvest Confira a prova da 1ª fase da Fuvest Fuvest encolhe e tem menor número de candidatos em 10 anos Planejamento é o segredo para ler obras obrigatórias Lista de relação candidatos-vaga da Fuvest Agenda dos vestibulares A vice-diretora da Fuvest, Maria Tereza Fraga Rocco, explica que logo que a Fuvest definiu a lista dos locais onde haveria aplicação da prova, recebeu a confirmação das instituições cedendo o espaço. "Enviamos um ofício à Eletropaulo e a outros órgãos prestadores de serviço comunicando a data e o horário para que não houvesse problemas. No caso da Unicid, temos o ofício enviado e o ofício de confirmação da Eletropaulo", afirma. Apesar disso, a energia da Unicid foi cortada das 9h25 às 15h54. Maria Tereza conta que as provas já estão com a Fuvest e serão corrigidas. "Não podemos fazer nada. Há quem diga que eles conversaram em sala de aula, mas são alunos que estão competindo uns com os outros. Não podemos ser inocentes a ponto de achar que se ajudariam num momento como esse", afirma a vice-diretora. As informações são do Jornal da Tarde.