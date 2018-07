Fuvest e Unesp divulgam listas de 2ª chamada

Os calouros devem fazer matrícula exclusivamente amanhã. O novo aluno da USP deverá comparecer ao Serviço de Graduação (ou Seção de Alunos) da unidade para onde foi chamado. Os locais e horários estão no Manual do Candidato. É necessário levar os originais (ou cópias autenticadas) e entregar uma cópia do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e respectivo histórico escolar ou diploma de curso superior e do documento de identidade (RG), além de foto 3x4, datada, com menos de um ano.

Os aprovados na Unesp devem fazer matrícula na sexta-feira, das 9 às 18 horas, no câmpus onde para o qual foi aprovado. A relação dos 3.275 classificados pode ser conferida nos sites vestibular.unesp.br e vunesp.com.br. Cerca de 13 mil vestibulandos haviam declarado interesse em participar da lista de espera.