Fuvest e Unicamp anunciam obras literárias

A lista tem nove obras e está disponível no site da Comvest (comvest.unicamp.br). A lista sofreu quatro alterações em relação ao conjunto de títulos cobrados em anos recentes.

Da lista anterior, foram retiradas as obras Antologia Poética, de Vinicius de Moraes, Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Iracema, de José de Alencar). Mas Machado e Alencar permaneceram, embora com obras diferentes.