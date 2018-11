Fuvest e Unicamp divulgam convocados para 2ª fase A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou hoje a lista dos candidatos aprovados para a segunda fase do vestibular 2011. Foram chamados 38.151 candidatos, entre eles 2.385 treineiros (estudantes que não terminaram o ensino médio). Os demais disputam as 10.652 vagas da USP e as 100 da Santa Casa. As provas devem ocorrer entre os dias 9 e 11 de janeiro. A lista dos convocados pode ser consultada no endereço http://is.gd/j4GaA.