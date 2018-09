Fuvest fará mais 3 chamadas para vagas remanescentes

O candidato deverá apresentar somente o documento de identidade para garantir a sua permanência no processo. Se optar por representação, o seu procurador deverá apresentar seu próprio documento de identidade, cópia autenticada do documento de identidade do candidato representado e uma procuração assinada pelo interessado. Não é necessário registro em cartório.

Os candidatos que foram convocados para a segunda fase, mas que foram eliminados ou desclassificados de acordo com as normas do vestibular, não poderão participar do processo. No ano passado, a terceira chamada convocou 1.162 vestibulandos.