Fuvest nunca teve de mostrar textos, apesar de ações O vestibular da USP nunca teve de mostrar as correção das redações - mesmo havendo questionamentos judiciais, como ocorreu com o Enem. Foram esses processos que resultaram na obrigação da vista da redação este ano. O Estado levantou pelo menos três processos desde 2009 contra a Fuvest sobre as notas da redação. A Justiça entendeu que, como o edital não prevê revisão de nota, a ação seria arquivada, O edital do Enem diz o mesmo, mas o entendimento do Judiciário foi outro. / P.S