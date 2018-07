Fuvest: prova da 2ª fase terá menos questões

A fundação aplica as provas da segunda fase de domingo a terça-feira. São 29.203 candidatos na disputa por 10.852 vagas na USP e 100 na Santa Casa. Outros 2,3 mil participam são treineiros.

Após fazer a prova de língua portuguesa e redação no domingo, os estudantes enfrentam, na segunda, questões sobre história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês. Algumas são interdisciplinares. No último dia caem 12 questões, de duas ou três matérias relacionadas ao curso escolhido.

De acordo com o professor de matemática do Objetivo Giuseppe Nobilioni, a Fuvest não costuma pedir muitas contas, embora as resoluções sejam extensas. Por isso, opina, o aluno precisa deixar claro as respostas finais das questões, além de caprichar na organização dos números pela página.