Fuvest realiza 1ª fase do vestibular neste domingo A prova da primeira fase do vestibular 2015 para o processo que seleciona estudantes para a Universidade de São Paulo (USP) terá início às 13hs deste domingo. Essa primeira etapa terá 141.888 inscritos, 17,6% a menos que em 2013, que disputarão 11.177 vagas. Hoje o candidato fará prova com 90 testes de múltipla escolha.